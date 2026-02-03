Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 23 artışla 100 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Büyükşehirlerde fiyatlar ne oldu?

Balcı’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde 250 gram ramazan pidesi 25 TL, 350 gram ramazan pidesi 35 TL olarak satışa sunulacak.

Artış oranı yüzde 23

Geçen yıla kıyasla yüzde 23’lük artışa işaret eden Balcı, fiyatların maliyetler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Ramazan ayı boyunca pide fiyatlarının bu tarifeye göre uygulanacağı belirtildi.

Ekmeğe zam gelecek mi?

Balcı, Ramazan ayı boyunca ekmeğe zam yapılmayacağını, mart ayının sonuna doğru bir fiyat artışı olabileceğini de ekledi.