Ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapılmayacak. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye destek olacaklarını belirtti.

"Enflasyonla mücadele için gıda fiyatları önem taşıyor"

Ülkede özellikle gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığı bir sürecin yaşandığını vurgulayan Erarslan, "Türkiye, enflasyonla mücadele süreci içerisindedir. Bu mücadeleye katkıda bulunmak, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçmek için her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"Ayçiçeği yağı ürünlerine zam yapılmayacak"

Erarslan, yönetimi kurulu olarak bugünden itibaren ramazan ayının sona ereceği 29 Mart Cumartesi gününe kadar KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ürünlerine zam yapılmaması kararı aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"KARADENİZBİRLİK, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde üretici ortağı çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Türk milletinin ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz."