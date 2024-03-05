Ramazan kolileri de denetlenecek... 7.500 personel denetim için sahaya çıktı

ANKARA (EKONOMİ) - Konya’da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldığını ve 18 bin 948 işletmeye idari para cezası verildiğini bildirdi.

Denetimlerin 2024 yılında da hız kesmeden sürdüğünü söyleyen Yumaklı, “Ramazan ayında bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı belirtmek istiyorum. 7 bin 500 arkadaşımız ramazan denetimleri için sahaya tekrar çıktı” dedi.

Ramazan’da tüketimi fazla olan un ve unlu mamuller, pasta, tatlı, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştığının altını çizen Yumaklı, “Bunların yanısıra iftar yapılan toplu tüketim yerlerindeki denetimleri de yoğunlaştıracağız. Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen koşullarını, saklama koşullarını, gıdaların son tüketim tarihlerini, içerik analizleri de yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Yumaklı, ramazan kolilerinin de etiket ve son tüketim tarihi yönüyle denetleneceğini, gerekli görülmesi halinde numune alınacağını söyledi.