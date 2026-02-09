Ramazan kolilerinde 11 yılda fiyatlar ve alım gücü nasıl değişti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. İslamiyet’te yardımlaşmanın ve paylaşmanın esas alındığı bir dönem olan Ramazan ayında marketler de sebeple erzak kolilerini hazırlar.

Son yıllarda gıda enflasyonundaki yükselişle erzak ya da Ramazan kolilerinin fiyatlarındaki artış da yüksek olmaya devam ediyor.

4 zincir marketin en dar kapsamlı paketlerinden oluşan Ramazan kolisi fiyatlarının ortalamasını alırken, bir de yıllar içinde değişen koli içeriklerine baktık.

Ramazan kolisi fiyatları

Ramazan kolilerinin içerikleri marketlere göre değişiyor. Carrefour, Metro, Migros ve Şok marketlerinin her yıl düzenli olarak benzer içerikle hazırladıkları paketlerden yola çıkarak en dar kapsamlı kolinin ortalama fiyatının 2026 yılında 534,73 TL olduğu görülüyor. Geçen yıl bu ortalama 407,48 TL olurken, bir yılda artış yüzde 31 oranında gıda enflasyonuna yakın seyretti. 2015 yılındaysa bu ortalama fiyat 32,25 TL olmuştu.

11 yıldaki artış oranı yüzde 1558 oranında olurken, aynı dönemde gıda enflasyonundaki yükseliş ise yüzde ise 1762 oranında oldu.

Asgari ücretlinin Ramazan kolisi alım gücü

Ramazan kolilerinin yardımın yanında toptan alışveriş anlamına da gelmesi nedeniyle yıllar içinde asgari ücretlinin alabileceği erzak kolisi sayısının değişimi asgari ücretle paralel bir seyir izlemedi.

2021 yılında yükselişi hızlanan enflasyonla asgari ücretteki artışlar gıda enflasyonundaki yükselişi geçse de alım gücü geçen yılın gerisine düştü. 2024 ve 2025’te ortalama fiyatla 54 koli alabilen asgari ücretli 2026’da 53 koli alım gücüne geriledi. En düşük alım gücü ise 2023 yılında 32 koli oldu.