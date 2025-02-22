Ramazan kumanyaları ve iftar menülerinin fiyatları belli oldu

Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. 1 Mart’ta başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan, pek çok sektörde olduğu gibi hazır yemek sektöründe de yoğunluk yaşanmasına neden olacak.

Diğer aylarda özellikle öğlen saatlerinde görülen yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor.

Öğle yemeği kaybını Ramazan kumanyaları ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacaklarını belirten sektör temsilcileri, özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisinde olduklarını açıkladı.

Ramazan kumanyaları kaç lira olacak?

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, Ramazan kumanyalarının fiyatının aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında olacağını açıkladı.

Ramazan'a özel kumanyalar undan yağa, makarnadan pirince kadar bir ayda tüketilebilecek ürünlerden oluşacak.

İftar menülerinin fiyatı

Bozdağ, Ramazan'a özel iftar menüleri ile ilgili de bilgi verdi. Buna göre normal şartlarda 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerle birlikte 380-420 lira aralığında verilecek.

Paket servisler için fiyatlar 550-600 liraya kadar yükselecek. NTV'de yer alan habere göre, çadırlarda ya da bahçelerde masaya servis edilecek iftar yemeklerinde ise menü fiyatı 650-1000 liraya kadar çıkacak. Menülerde çorba, etli yemek, pilav, tatlı, yerli içecek ve iftariyelikler yer alacak.