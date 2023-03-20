Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatının 10 TL olacağını açıkladı.
Ramazan pidesinin yurt geneli satış fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu fiyatın 10 TL olacağını duyurdu.
Balcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.” ifadelerine yer verdi.