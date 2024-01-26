"Ramazan yardımlarında hediye kartına talep yüzde 500 arttı"

Ekonomik koşulların giderek zorlaştı bugünlerde öğle yemeği hakkı ve özel günlerde yapılan yardımlar başta olmak üzere, şirketler tarafından sunulan tüm yan haklar ve ayni yardımlar çalışanlar için çok daha önemli hale geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Edenred Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav, yapılan bağımsız araştırmalara göre, yan hakların yetersiz olmasının, maaş ve kariyer beklentilerinin karşılanmamasından sonra üçüncü sıraya yükseldiğine dikkat çekti.

Eskiden sadece büyük ölçekli şirketlerin belli dönemlerde talep ettiği Ticket Compliments Kart’ın bugün artık çok fazla KOBİ tarafından da tercih edildiğini anlatan Baylav, şunları kaydetti: “Özellikle Ramazan’da yardım kolisi hazırlama esnasında aylar önceden iş ortağı belirleme, ürün seçme, temin etme, ürünlerin lojistiği, depolanması ve dağıtılması gibi zahmetli süreçleri ile vakit kaybetmek ve bu süreçlerin ekstra maliyetlerine katlanmak istemeyen şirketlerin ürünün içeriği konusunda da talepleri arttı. Çalışan bağlılığı ve yan haklar alanındaki 32 yıllık tecrübemize dayanarak çalışanların, kendilerine verilen hediyede dilediği zaman dilediği markada kullanma esnekliği aradığı kadar gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasını beklediğini de biliyoruz. Biz de ürünümüzün içeriğini buna göre düzenledik, düzenlemeyi de sürdürüyoruz. 1 yıl boyunca tek bir kart içinde marketten giyim ve ayakkabıya kadar birçok farklı ihtiyacı aynı anda karşılamaya olanak tanıyan Ticket Compliments’a gelen talep son iki yılda yüzde 500 arttı.”