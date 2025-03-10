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Ramazan'ın bereketi pastırmacıları güldürdü! Satışlar tavan yaptı

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pastırma ve sucuk satışları Ramazan ayında tavan yaptı. Satışlardan memnun olan esnaf "Ramazan’da da fiyatlarımızda bir değişiklik yok." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Ramazan'ın bereketi pastırmacıları güldürdü! Satışlar tavan yaptı
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Ramazan’ın gelmesi ile sucuk içinin de tezgahlarda yerini aldığını söyleyen Yasin Güzel, "Ramazan’da da fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Sucuk fiyatlarımız aynı, 500 TL’den başlıyor 850 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da şu anda bin 200 TL’den başlıyor bin 800 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor. Tabi Ramazan gelince de Ramazan’ın vazgeçilmezi sucuk içi de tezgahlarımızdaki yerini aldı. Sucuk içinin fiyatı da şu anda yarım kiloluk paketler halinde satıyoruz ve yarım kilo fiyatı da 350 TL. Sucuk içinde yağ oranı az olursa kalitesi yüksek olur. Müşterilerimiz pişirirken yağ oranının az olmasına dikkat ederse de kalitenin yüksek olduğunu görürler" dedi.

"Ramazan’ın ilk ve son haftası çok daha yoğun geçer"

Güzel, Ramazan’ın özellikle ilk ve son haftasının kendileri için daha yoğun geçtiğini söyleyerek, "Ramazan’ın ilk haftası bizler için çok hareketli geçer. İnsanlar iftariyelik pastırmalarını ve sucuk içlerini evlerine alırlar. İlk haftadan sonra biraz durağan geçebilir. Tabi son hafta da bayram haftası olduğu için daha yoğun bir dönem başlar. Ramazan’ın ilk ve son haftası çok daha yoğun geçer bizler için. Vatandaşlarımız çok az da olsa sofralarında pastırmasını, sucuğunu, sucuk içini eksik etmesinler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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