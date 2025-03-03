Ramazanın ilk günü fırıncılar dışında esnaf beklediğini bulamadı

VEYSEL AĞDAR-İSTANBUL

Ramazan’ın ilk gününde fırın önlerinde yaşanan pide kuyrukları dikkat çekti. Vatandaş kahvaltılık ve iftarlık alımında Eminönü’nü tercih ederken Eminönü esnafı, geçen hafta bekledikleri ancak kar yağışı nedeniyle bu haftaya erteledikleri alışveriş hareketliliğinde memnun değil. Alışverişlerin önceki yıllara göre küçük hacimli olduğunu ifade eden esnaf, azda olsa bir kıpırdanmanın olduğunu bununda 2-3 gün içinde sona ereceğini vurguladılar. Esnaf piyasanın hareketlenmesi için bir önceki haftaya göre fiyatlarda yüzde 10 indirime gitse de Eminönü’nde iftariyelik fiyatları 200 lira ila 600 lira arasında değişiyor. Afyon köy peynirinin kilosu 230 lira, Ezine peynirinin 335 lira, Kars kaşarının 340 lira, Trakya kaşarı 380 lira, Keçi sütünden Trakya kaşarının kilosu da 580 liraya satılıyor.

180 liraya da hurma var 600 liraya da

Hurma da ise fiyatlar 200 liradan başlarken, en düşük fiyat taze hurmanın kilosu 180 lira. Kudüs hurması 300 lira, Medine hurması 500-600 lira. Önceki yıllara göre hurma satışlarının az olduğunu ifade eden esnaf hurmayı tane ile de satıyor. Kudüs hurmasının tanesi 40 lira.

En pahalısı pastırma

En ince dilimi 30 lira olan pastırmanın kilosu Eminönü’nde 1750 lira. Anadolu yakasında Kadıköy’de ise 2400 lira ve 2700 lira arasında değişiyor.

Ramazanın ilk günü balık tezgâhları boş kaldı

İstanbul’da kahvaltılık ve iftariyelik derken ilk akla Eminönü gelirken, deniz ürünleri denince de Karaköy geliyor. Ramazanın ilk gününde Karaköy balık çarşısında esnaf müşteri beklemekten neredeyse sıkılıyordu. Sabah saatlerinde 200 lira olan hamsinin kilosu akşam saatlerinde 150 liraya geriledi. Tezgâhlarda ise en ucuz balık tanesi 80 lira olan Norveç Uskumrusu. Balıkçı esnafı her ramazanda bu kısır döngünün yaşandığını ifade ederek, “Sanki Ramazanda balık yenmez diye bir kaide var” diye serzenişte bulundular. Satışları önceki haftaya göre yüzde 70 civarında düşün Karaköy balık çarşısında, Hamsi ve İstavritin kilosu 200, Yerli Karadeniz somonunun 300, Norveç somonunun 500, yerli Uskumrunun 200, Çinekopun 550, Kalkan balığı ve Sarıkanat ise 1000 lira. Tane ile satılan balıklarda Şile palamudun tanesi 350, Çupra 150-250, levrek 220 lira.