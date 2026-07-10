RBC: Dolar yıl sonuna kadar güçlenebilir
RBC Capital Markets, Fed'in mevcut faiz politikasını koruması halinde doların yıl sonuna kadar güçlenmesini bekliyor.
RBC Capital Markets Döviz Stratejisti Daria Parkhomenko, Fed'in faiz artırmasına ihtiyaç duymadan doların yıl sonuna kadar güçlenme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Dow Jones Newswires'a konuşan Parkhomenko, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişelerin azaldığını belirterek, Fed faiz indirmediği sürece doların düşük getirili para birimleri karşısında güçlü performans göstermeye devam edeceğini ifade etti.
RBC Capital Markets, yıl sonu için DXY dolar endeksi tahminini 104 seviyesinde korurken, euro/dolar paritesinin 1,11 seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı.
Piyasalarda DXY dolar endeksi son olarak 100,851 seviyesinde, euro/dolar paritesi ise 1,1429 seviyesinde işlem görüyor.
Warsh'ın mesajları etkili oldu
Parkhomenko, Fed yetkilisi Kevin Warsh'ın fiyat istikrarına yönelik açıklamalarının, Trump yönetiminin Fed üzerinde faiz indirimi baskısı kurabileceğine ilişkin endişeleri azalttığını belirtti.
Piyasaların önümüzdeki dönemde ekonomik verileri izlemeye devam edeceğini ifade eden Parkhomenko, sözlü yönlendirmelerin ise yatırımcıların beklentilerini desteklediğini söyledi.