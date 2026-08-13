Re-Pie'ın GYF'den çıkışı 1 yıl erteledi

ŞEBNEM TURHAN

Re-Pie Portföy Yönetimi’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada fon katılma paylarının fona iadesi için gerekli likidite sağlanamadığından 1 Eylül’e kadar karşılanması gereken fon katılım payları geri alım taleplerinin azami 1 yıl ertelendiğini duyurdu.

1 Eylül’e kadar karşılanması gerekiyordu

KAP açıklamasında fon katılma paylarının fona iadesine ilişkin süreçte; 01.01.2026–01.03.2026 talimat döneminde kurucuya usulüne uygun şekilde iletilen ve fon ihraç sözleşmesindeki olağan işlem takvimi uyarınca 01.09.2026 tarihine kadar karşılanması gereken katılma payı iade talepleri hakkında karar alındığı vurgulandı. Açıklamada SPK’nın III-52.3 sayılı GYF İlişkin Esaslar Tebliği’nin 16’ncı maddesinin altıncı fıkrasına atıfta bulunularak “Fon İçtüzüğü’nün 7.10. maddesi ve Fon İhraç Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca; fon katılma paylarının fona iadesi için gerekli likiditenin sağlanamadığının ve fon portföyündeki varlıkların mevcut koşullarda satışının katılma payı sahiplerinin zararına olacağının kurucu tarafından tespit edilmesi hâlinde, katılma paylarının geri alımı azami bir yıl süreyle ertelenebilmekte ve alınan kararın derhâl SPK’ya bildirilmesi gerekmektedir” denildiği belirtildi.

Açıklamada kararın 01.01.2026–01.03.2026 talimat döneminde kurucuya iletilen ve olağan işlem takvimi uyarınca 01.09.2026 tarihine kadar karşılanması gereken yeni dönem katılma payı iade talepleri hakkında olduğu vurgulandı. Açıklamada bu dönemde kurucuya iletilen katılma payı iade taleplerinin fonun karar tarihi itibarıyla mevcut nakit ve kısa sürede nakde dönüşebilir varlıkları, mevcut ve öngörülebilir yükümlülükleri, portföy yapısı, piyasa koşulları ve ana portföy varlığı olan Downtown AVM’nin güncel operasyonel ve ticari durumu birlikte dikkate alınarak değerlendirildiği ifade edildi.

Acele satışa konu edilmesi gerekecekti

Açıklamada şöyle denildi: “Yapılan değerlendirmede fonun mevcut nakit ve kısa sürede nakde dönüşebilir varlıklarının, 01.09.2026 tarihine kadar karşılanması gereken katılma payı iade taleplerinin tamamını karşılamak için yeterli olmadığını, taleplerin tamamının karşılanabilmesi için Downtown AVM’ye ait bağımsız bölümlerin kısa sürede, kısmen veya acele biçimde satışa konu edilmesinin gerekeceği, bu şekilde gerçekleştirilecek satışların AVM’nin kiracı karmasını, bütünsel ticari ve yönetim yapısını, operasyonel sürdürülebilirliğini ve değerleme bütünlüğünü bozarak önemli iskonto ve değer kaybına neden olacağı, söz konusu değer kaybının hem katılma paylarını fona iade etmek isteyen hem de fonda kalmaya devam eden katılma payı sahiplerinin zararına sonuç doğuracağı, sınırlı fon likiditesinin yalnızca belirli yatırımcıların taleplerinin karşılanmasına tahsis edilmesinin, aynı talep dönemindeki katılma payı sahipleri arasında gözetilmesi gereken eşit işlem ilkesini zedeleyeceği tespit edilmiştir.”

Bu tespitler çerçevesinde açıklamada fon malvarlığının ve portföy değerinin korunması, aynı talep döneminde bulunan katılma payı sahipleri arasında eşit işlem ilkesinin gözetilmesi ve tüm katılma payı sahiplerinin ortak menfaatlerinin korunması amacıyla, kurucu yönetim kurulunun 01.09.2026 tarihine kadar karşılanması gereken katılma payı iade taleplerinin karşılanmasına ilişkin geri alım işlemlerinin azami bir yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği duyuruldu.