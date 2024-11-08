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Red Globbe üzümde hasat sürüyor! Kilosu 60-65 TL'den satılıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sofralık Red Globe türü üzümde hasat zamanı... Red Globe üzümün kilogramı ise 60-65 lira arasından satılıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Red Globbe üzümde hasat sürüyor! Kilosu 60-65 TL'den satılıyor
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Sarıgöl Ovasında üzüm hasat heyacanı her geçen gün giderek artıyor. Sultani çekirdeksiz üzümü hasadını tamamlayan üretici bu kez de sofralık çekirdekli üzüm türü olan Red Globe üzümün hasadını yaparak sezonu kapatmaya hazırlanıyor. Sarıgöl ve çevresinde kasım ayında yaş üzüm fiyatları Sultani çekirdeksiz üzüm için 65-70 liradan Red Globe üzümün kilogramı ise 60-65 lira arasından satılıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen: Sarıgöl’de 9 farklı üzüm türü yetiştiriliyor

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda 9 farklı üzüm türünün tarımının yapıldığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresine yayla bağcılığı ve ova bağcılığı yapılıyor. İlçemize gelen yaş üzüm alıcıları istediği tür üzümü bulabilmekte. Bunların başında Sultani çekirdeksiz üzümü birinci sırada yer alırken, Red Globe, Antep karası, Mevlana, Michel Parrari, Alfanso, Ciripson, Trakya ilkeren, Süperrolsidnes üzümleri gibi üzümler var. Süperrolsidnes ve Trakya ilkeren üzümleri erkence tür olup temmuz ayında hasadı yapılır. Diğer üzümler kasım sonuna kadar hatta örtü altında aralık sonuna kadar hasat yapıldığı olur. Yaş üzümlerin büyük bölümü yurt dışına ihraç edilirken bir kısmı da kurutulur" dedi.

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