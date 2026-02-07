Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre Reddit, Inc, "Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi" adıyla şirket kurdu.

Şirketin sermayesi 50 bin lira olarak belirlendi, müdür olarak kurucu şirket Reddit, Inc. seçildi.

Tüzel kişi adına hareket etmek üzere de Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirildi.

Faaliyet kapsamı

Şirketin faaliyet alanı, internet ve çevrimiçi reklamcılık başta olmak üzere reklam, satış ve pazarlama hizmetleri sunmak veya bu faaliyetlere katılmak olarak belirlendi.

Ayrıca, gerektiğinde Reddit’in çevrimiçi platformu ve uygulamasının geliştirilmesine dair çalışmalar da yürütecek.

Bunun yanı sıra şirket, Reddit, Inc. ve bağlı şirketlerinin küresel faaliyetleriyle ürünlerine stratejik, teknik, finansal, idari ve mevzuata ilişkin alanlarda profesyonel destek sağlayacak.

Şirket, mevcut haliyle Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan yurtdışı merkezli sosyal ağ sağlayıcıları için öngörülen temsilcilik yükümlülüklerine ilişkin yapısal şartları karşılamıyor.