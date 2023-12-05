Reel efektif döviz kuru kasım ayında geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.7, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4 azalarak 55.04 değerine gerilerken, 2022 yılı sonuna göre yüzde 0.3 artış kaydetti. REDK bu yılın Temmuz ayında 48.71 değeri ile son 19 ayın en düşüğüne gerilemişti.

Bir önceki ay 28.58 TL olan sepet kur Kasım ayında 29.72 TL seviyesine yükselirken, Türk Lirası aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında nominal olarak yüzde 3.84 değer kaybetmişti.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 2010 yılını baz alarak dünyadaki 64 ülke için reel efektif döviz kuru endeksi hesaplamakta olup, veriler bir ay geriden gelmektedir. 2023 yılı Ekim ayı sonuçlarına göre Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu ana ülkeleri dikkate alındığında Brezilya yüzde 1.78 ile değer kaybı yaşayan tek ülke olurken, Hindistan yüzde 1.17 ile en fazla değer artışı yaşadı, Türkiye ise yüzde 0.83 değer artışı kaydetti.

Kapsanan 64 ülke arasında Türk Lirası, Japon Yen’inden (72.18) sonra 86.08 endeks değeri ile en ucuz ikinci para konumunda.

Döviz sepetinin Aralık başı itibariyle 30.13 TL düzeyinde olduğu ve bu seviyenin ay boyunca korunduğu varsayımıyla reel efektif döviz kuru endeksinin Aralık’ta tekrar yükseleceğini beklemekteyim.