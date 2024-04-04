Reel efektif döviz kuru martta geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında enflasyondan arındırılmış değişimini ölçen TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK) Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 0.8 azalarak 58.02 değerini aldı. Böylece reel efektif döviz kuru bir önceki ay gördüğü son ayın en yüksek seviyesinden gerilerken, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana devam eden artış serisi de sona ermiş oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 azalış kaydeden REDK, geçtiğimiz yılın Temmuz ayındaki 48.75 değeri ile 2021 yılı Ocak ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemişti.

Bir önceki ay 31.92 TL olan sepet kur Mart ayında 33.32 TL seviyesine yükselirken, Türk Lirası aylık bazda Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepeti karşısında nominal olarak yüzde 4.2 değer kaybetmişti.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 2020 yılını baz alarak dünyadaki 64 ülke için reel efektif döviz kuru endeksi hesaplamakta olup, veriler bir ay geriden gelmektedir. 2024 yılı Şubat ayı sonuçlarına göre Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu ana ülkeleri dikkate alındığında Türkiye yüzde 2.23 artış ile en fazla yükselişi gösterirken, onu yüzde 1.83 artış ile Çin ve yüzde 0.20 artış ile Hindistan izledi. Brezilya, Rusya ve Güney Afrika Cumhuriyeti ise gerileyen ülkeler oldular. Arjantin Pesosu ise yüzde 12.64 ile en fazla değer artışını kaydetti.

Kapsanan 64 ülke arasında Türk Lirası, Japon Yeni’nden (70.25) sonra 90.15 endeks değeri ile en ucuz ikinci para konumunda.

Döviz sepetinin 2024 Nisan başı itibariyle 33.20 TL düzeyinde olduğu ve bu seviyenin ay boyunca korunduğu varsayımıyla reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan’da tekrar yükseleceğini beklemekteyim.