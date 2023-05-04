Reel efektif döviz kuru yüzde 1,1 geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 58,94 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Mart ayında 59,38 puandan 59,57 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE Bazlı..

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında 90,09 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 87,97 puandan 90,40 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 47,80 puandan 47,49 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 69,12 puandan 68,12 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.