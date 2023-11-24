Reel Kesim Güven Endeksi 10 ayın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 100,2 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 100,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. Üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerinbir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde61,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,8’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1‘e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 78,1‘e yükselmiştir."