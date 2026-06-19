Reel kesim güveni 4 ayın en yükseğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi Haziran'da 102'ye yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 103,5 seviyesinde gerçekleşti.