Reel kesim güveni 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan 2026 İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde ettiği verilere göre mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), Nisan 2026'da bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise 0,4 puan gerileyerek 100,6 olarak açıklandı.

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü. Buna karşın son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam değerlendirmeleri endeksi aşağı çekti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görülürken, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna dair değerlendirmelerin de bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenlerin payının ise arttığı belirlendi.

Gelecek üç aya yönelik beklentilerde üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında ise artış yönlü beklentilerin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği bildirildi.

Maliyet ve fiyat beklentileri tarafında ise gelecek üç ayda birim maliyetlerin artacağını ve satış fiyatlarının yükseleceğini öngörenlerin sayısının arttığı görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselerek yüzde 31,9 seviyesine ulaştı.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 56,5'i Nisan 2026'da üretimlerini kısıtlayan herhangi bir faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,8'i talep yetersizliğini en önemli kısıtlayıcı faktör olarak gösterdi. Talep yetersizliğini sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği (yüzde 8,8), mali imkânsızlıklar (yüzde 8,6), işgücü yetersizliği (yüzde 8,0) ve diğer faktörler (yüzde 5,3) izledi. İçinde bulunulan sanayi dalındaki genel gidişat konusunda ise bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenlerin lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.