Reel kesim güveni ağustosta yükseldi
Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta mevsimsellikten arındırılmış olarak bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102,4 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise 0,6 puan artışla 102,8 oldu.
2026 yılı ağustos ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.
Mevsimsellikten arındırılmış endeks 1,2 puan arttı
2026 yılı ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Arındırılmamış reel kesim güveni 102,8 oldu
Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 102,8 seviyesinde gerçekleşti.