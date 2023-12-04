Reel kesimin döviz açığı 75,01 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri açıklandı. Buna göre, finans dışı firma net döviz pozisyonu, eylül ayında önceki aya göre 556 milyon dolar düşüşle 75,01 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eylül 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2023 verilerine göre varlıklar 1.642 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2.198 milyon dolar azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 75.007 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2023 dönemine göre 556 milyon dolar azalmıştır.

Eylül 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 616 milyon dolar ve 19 milyon dolar artarken, mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.926 milyon dolar ve 351 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.642 milyon dolar azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 985 milyon dolar, 903 milyon dolar ve 310 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.198 milyon dolar azalmıştır.

Eylül 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.122 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 84.612 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 65.511 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2023 dönemine göre 1.492 milyon dolar azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 34 düzeyindedir."