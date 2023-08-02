Reel kesimin döviz açığı 81,5 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayınladı. Nisan 2023 verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 813 milyon dolar, yükümlülükleri 3 milyar 539 milyon dolar azaldı. Böylece net döviz pozisyon açığı 81 milyar 472 milyon dolar olarak nisan dönemine göre 2.7 milyar dolar azaldı.

Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 236 milyon dolar ve 47 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 971 milyon dolar ve 499 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 813 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 163 milyon dolar ve 2 milyar 112 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 736 milyon dolar arttı. Böylece yükümlülükler 3 milyar 539 milyon dolar geriledi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2023 dönemine göre 69 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar 94 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 986 milyon dolar azaldı. Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150 milyar 415 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 942 milyon dolar gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 66 milyar 473 milyon dolar hesaplanarak Nisan 2023 dönemine göre 1 milyar 854 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu.