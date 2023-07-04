Reel kesimin döviz açığı 85,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri açıklandı. Buna göre, finans dışı firma net döviz pozisyonu, nisan ayında önceki aya göre 6,47 milyar dolar düşüşle 85,56 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Nisan 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2023 verilerine göre varlıklar 5.247 milyon Dolar artarken, yükümlülükler 1.219 milyon Dolar azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 85.562 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş ve Mart 2023 dönemine göre 6.466 milyon Dolar azalmıştır.

Nisan 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 5.575 milyon Dolar ve 391 milyon Dolar artarken, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 621 milyon Dolar ve 98 milyon Dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 5.247 milyon Dolar artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 933 milyon Dolar, 208 milyon Dolar ve 78 milyon Dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.219 milyon Dolar azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2023 dönemine göre 443 milyon Dolar artarken, uzun vadeli olanlar 521 milyon Dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 956 milyon Dolar azalırken, uzun vadeli krediler 185 milyon Dolar azalmıştır.

Nisan 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.211 milyon Dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.382 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.829 milyon Dolar olarak gerçekleşerek Mart 2023 dönemine göre 5.370 milyon Dolar artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir."