Reel kesimin döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" Temmuz raporunu yayımladı.

Rapora göre, Temmuz 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Haziran 2024 verilerine göre varlıklar 23 milyon dolar artarken, yükümlülükler 8 milyar 41 milyon dolar arttı.

Net Döviz Pozisyonu Açığı ise, 121 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Haziran 2024 dönemine göre 8 milyar 18 milyon dolar artış gösterdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Temmuz 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1.410 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 945 milyon dolar, 441 milyon dolar ve 47 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 23 milyon dolar artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 4.310 milyon dolar ve 2.682 milyon dolar ve 1.049 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8.041 milyon dolar artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran 2024 dönemine göre 2.369 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1.941 milyon dolar artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.463 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1.269 milyon dolar artmıştır.

Temmuz 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.894 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 103.622 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 34.273 milyon dolar olarak gerçekleşerek Haziran 2024 dönemine göre 5.250 milyon dolar azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyindedir."