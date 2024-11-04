Reel kesimin döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz 2024 verilerine göre varlıklar 428 milyon dolar, yükümlülükler 8 milyar 189 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise, 130 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Temmuz 2024 dönemine göre 7 milyar 761 milyon dolar arttı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ağustos 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 403 milyon ABD doları ve 40 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 529 milyon ABD doları ve 341 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 428 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5.695 milyon ABD doları ve 2.768 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 274 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8.189 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2024 dönemine göre 3.243 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 2.452 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 314 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 2.180 milyon ABD doları artmıştır.

Ağustos 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 136.748 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 107.178 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 29.570 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Temmuz 2024 dönemine göre 3.658 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyindedir.