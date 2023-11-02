Reel kesimin net döviz açığı 8,1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos ayında önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 711 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 3 milyar 396 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı 8 milyar 107 milyon dolar azalarak 74 milyar 105 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 386 milyon dolar, 985 milyon dolar ve 457 milyon dolar artarken, menkul kıymetler 118 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2 milyar 124 milyon dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 162 milyon dolar ve ithalat borçları 110 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ağustosta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2023 dönemine göre 121 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 283 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 145 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 380 milyon dolara geriledi.

Ağustosta kısa vadeli varlıklar 152 milyar 77 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 84 milyar 309 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 67 milyar 767 milyon dolarla bir önceki aya göre 3 milyar 988 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 34 düzeyinde gerçekleşti.