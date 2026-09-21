Reel sektör güveni eylülde geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102 seviyesine geriledi. Endeks ağustosta 102,8 seviyesindeydi.

Sipariş ve istihdam değerlendirmeleri endeksi destekledi

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Kapasite kullanımında iki ay sonra yükseliş

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı. Böylece kapasite kullanım oranı iki aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.