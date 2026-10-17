Reel sektöre 2027 yılı bütçesinden 658 milyar liralık destek verilecek

MARUF BUZCUGİL- MEHMET KAYA

Bir önceki yıl başlangıç bütçesinde tutar 493 milyar TL düzeyindeydi. Yıl içindeki artışlarla birlikte bu tutar daha yüksek ya da düşük gerçekleşebiliyor.

Sunumda, sosyal konut vurgusuna dikkati çeken Yılmaz, dirençli şehirler kapsamındaki harcamalar yanında, kiralık ve satış amaçlı sosyal konut yatırımlarının hızlandırılmasına işaret ederek, bu alandaki harcamalara ayrılan tutarın yüzde 150 artırılarak 250 milyar TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Yılmaz, sağlık primi, 65 yaş üstü bakım, engellilere bakım, yakınlarına destek, doğum yardımı çocuklar için aile yardımı ve diğer sosyal harcamalar için 1 trilyon 341 milyar lira kaynak ayrıldığını da açıkladı.

2027 yılı bütçesinin TBMM’ye sunulması öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in de hazır bulunduğu toplantıda basına bilgi verdi.

Yılmaz, sunumunda başta fon krizi olmak üzere herhangi bir güncel yorum yapmadı. Toplantıda soru-cevap bölümü de olmadı. Yaptığı sunumda, 2026 bütçe açığının tahminin altında gerçekleşeceğine işaret eden Yılmaz, “Program’da (OVP) 2026 yılı bütçe giderleri 19 trilyon 660 milyar lira, bütçe gelirleri 17 trilyon 28 milyar lira, bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 3,1 olarak revize edilmiştir. Bütçe açığımızın başlangıçtaki öngörülere göre 0,4 puan düşüş göstermesinde gelirlerimizin giderlerimize göre daha yüksek oranda artması etkili olmuştur. Başlangıçta öngörülenden daha iyi bir sonuçla kapatacağız” yorumunu yaptı. 2026 değerlendirmesinde, dış etkilere vurgu yapan Yılmaz, bölgesel savaşlar, küresel ekonomideki yavaşlama, Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki zorluklara rağmen olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinde kamu yatırımlarına ayrılan tutarı 2 trilyon 849 milyar TL olarak açıkladı. 2026 bütçesinde tutar 2.07 trilyon TL düzeyindeydi. Yıl içinde de buna yakın seyretti ancak yedek ödeneklerden bir miktar ilave artış yapıldığı biliniyor. Bu tutar aynı zamanda geçen yıl yine başlangıç bütçesinde yüzde 10,6 paydaydı. Bu yıl ise payı yüzde 10,4 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, reel sektöre yönelik olarak “seçici yönde” finansal destekler verilmeye devam edileceğini açıkladı. Bunun yanında, devam eden çeşitli programlar altında reel sektöre verilecek desteklere ilişkin de, 2027 bütçesinde SGK işveren prim desteği için 351, Halkbank esnaf faiz sübvansiyonu için 92, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik programları için 73, ihracat destekleri için 65, diğerleri için 78 milyar TL olmak üzere toplamda 658 milyar TL kaynak ayrıldığını duyurdu.

Cevdet Yılmaz’ın sunumuna göre, enerji üreticilerini de ilgilendiren, hane faturalarına verilen destekler kapsamında enerji sübvansiyonları için 605 milyar TL kaynak ayrıldı. Meskenlerdeki düşük kademe doğalgaz bedellerinde yüzde 56, elektrikte yüzde 53 oranında sübvansiyon olduğu açıklandı. Mahsup yoluyla işverenlere ödenen asgari ücrete kadar olan ücret desteği kapsamında 2027 yılında 1 trilyon 460 milyar lira ödenek ayrıldığını belirten Cevdet Yılmaz, doğalgaz, elektrik ve prim deteğiyle birlikte bu kalemlerdeki harcama tutarının 3.4 trilyon TL olduğunu belirtti. Yılmaz, 2027 yılında tarım destekleri için 1.3 trilyon TL ayrıldığını belirtirken, mahalli idareler için 2 trilyon 384 milyar TL ödenek öngörüldüğünü vurguladı.

Savunma sanayi yatırımları

Cevdet Yılmaz, savunma sanayiine yatırımların artmaya devam edeceğini belirterek, Milli Savunma Bakanlığı’nın silah, mühimmat, silah sistemleri ve diğer savunma araçları alımlarına ilişkin ödeneklerine yüzde 229 artış yapıldığını ve diğer harcamalarla birlikte 2.2 trilyon TL kaynak ayrıldığını belirtti. İç güvenlik harcamalarıyla birlikte savunma-güvenlik bütçesi ise 3 trilyon 454 milyar TL’ye ulaştı. Kentsel dönüşüme kaynak büyütüldü Cevdet Yılmaz, deprem harcamalarındaki azalmayla birlikte dirençli şehirlere ağırlık verildiğini belirterek, bu alanda ayrılan ödeneğin yüzde 176 artırılarak 276 milyar TL belirlendiğini duyurdu. Yılmaz, “Dar gelirlilere, engellilere ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımını hızlandırıyoruz. Kira artışlarını sınırlandırmak amacıyla sosyal konut ve kiralık sosyal konut imkanını yaygınlaştıracağız. Burada sadece 500 bin konut seferberliği değil, yerel yönetimin, özel sektörlerin daha fazla katılmasıyla, sosyal konut üzerinde daha fazla duracağız" dedi.

Enflasyonda gidişat iyi yolda

Cevdet Yılmaz sunumunda ekonomideki gelişmelerde dış gelişmelerin etkisine vurgu yaparken, dezenfl asyon sürecinin devam ettiğini OVP ve bütçe planlamalarıyla dezenfl asyona katkı verdiklerini kaydetti. Gelirler politikası ve mali disiplini öne çıkaran Cevdet Yılmaz, “2024 yılı Haziran ayında başlayan dezenfl asyon sürecinde önemli ilerleme kaydedilmiştir. 2026 yılında enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler nedeniyle dönemsel dalgalanmalar yaşansa da enfl asyonun ana eğilimindeki iyileşme devam etmektedir. Programımızın temel önceliği fiyat istikrarıdır. Bu doğrultuda para politikasındaki kararlı duruşu mali disiplin ve gelirler politikalarıyla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kademeli büyüme gerçekleşecek

Cevdet Yılmaz, ekonomideki yavaşlamaya ilişkin olarak, küresel ekonomideki yavaşlamaya ve savaşlara rağmen Türkiye’nin büyümesini sürdürmesine vurgu yaptı. Yılmaz büyümeye ilişkin olarak “Program dönemi boyunca verimlilik odaklı politikalarla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını ve 2029 yılında yüzde 5 seviyesine ulaşmasını hedefl iyoruz. Bu süreçte üretim faktörlerinin daha etkin kullanımını sağlayacak, toplam faktör verimliliğini artıracak, teknolojik dönüşümü hızlandıracak ve yenilikçilik kapasitesini güçlendireceğiz” dedi.

Yüksek-orta yüksek teknolojili ihracat

Yılmaz, ihracatta küresel gelişmelere rağmen artışın yaşandığını ve yıllıklandırılmış bazda Ocak-Eylül döneminde OVP revize tahmininin üstüne çıkıldığını belirtti. Yılmaz teknoloji düzeyine göre ihracata vurgu yaparak, “İhracatımızdaki artış yalnızca miktar bakımından değil, nitelik bakımından da önemli bir dönüşüme işaret etmektedir. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatımızdaki payı yüzde 44'e yaklaşmıştır. Bunu yüzde 50 üzerine çıkardığımızda ekonomimizin niteliksel dönüşümü çok daha belirgin hale gelecektir” dedi. Yılmaz, gelecek dönemde ticaret diplomasisinin artırılacağını, markalaşmayı desteklemeye, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma ile finansmana erişimi kolaylaştırmaya devam edeceklerini seçici bazı sektörlere de finansal destek verileceğini duyurdu.