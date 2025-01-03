Reel sektörün döviz açığı pandemiden bu yana en yüksek seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül 2024 verilerine göre varlıklar 1 milyar 504 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 544 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyonu açığı ise 132 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceki ay olan Eylül 2024 dönemine göre 960 milyon dolar artan döviz açığı Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyede oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ekim 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 3.838 milyon dolar ve 95 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.682 milyon dolar ve 747 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.504 milyon dolar azalmıştır.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 335 milyon dolar ve 86 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 965 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 544 milyon dolar azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2024 dönemine göre 828 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 493 milyon dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 100 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 978 milyon dolar azalmıştır.

Ekim 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 135.890 milyon dolar olurken, kısa vadeli yükümlülükler 110.246 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25.644 milyon dolar olarak gerçekleşerek Eylül 2024 dönemine göre 3.179 milyon dolar azalmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyindedir."