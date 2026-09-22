Reel sektörün döviz açığı rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026'ya ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Temmuz 2026'da Haziran 2026 verilerine göre varlıklar 2 milyar 279 milyon dolar, yükümlülükler ise 7 milyar 306 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti. Döviz açığı Haziran 2026 dönemine göre 5 milyar 27 milyon dolar arttı.

Döviz varlıklarında 2,28 milyar dolarlık artış

Temmuz 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 175 milyon dolar, 1 milyar 74 milyon dolar ve 607 milyon dolar artarken, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 547 milyon dolar ve 29 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 2 milyar 279 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre türev yükümlülükler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 472 milyon dolar, 2 milyar 80 milyon dolar, 1 milyar 147 milyon dolar ve 607 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7 milyar 306 milyon dolar arttı.

Yurt içi ve yurt dışı krediler yükseldi

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Temmuz 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, Haziran 2026 dönemine göre sırasıyla 220 milyon dolar ve 1 milyar 861 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler ise sırasıyla 807 milyon dolar ve 947 milyon dolar arttı.

Temmuz 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 151 milyar 772 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 147 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu, Haziran 2026 dönemine göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 4 milyar 374 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde oldu.