Reel sektörün döviz açığı son 27 ayın en yüksek seviyesinde

Reel sektörün döviz açığı Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, mayısta önceki aya göre 14,5 milyar dolar artarken, 115,2 milyar dolara yükseldi.

Varlıklar nisan ayına göre 4 milyar dolar azalırken, yükümlülükler 10,5 milyar dolar arttı.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu azalış gösterirken, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da artmaya devam etti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2024 dönemine göre 4.267 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar da 4.733 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 460 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1.037 milyon dolar arttı.