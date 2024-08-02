  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Reel sektörün döviz açığı son 27 ayın en yüksek seviyesinde
Takip Et

Reel sektörün döviz açığı son 27 ayın en yüksek seviyesinde

TCMB tarafından açıklanan reel sektör net döviz pozisyonu açığı, mayıs ayında bir önceki aya göre 14,5 milyar dolar artışla 115,2 milyar dolara çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reel sektörün döviz açığı son 27 ayın en yüksek seviyesinde
Takip Et

Reel sektörün döviz açığı Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, mayısta önceki aya göre 14,5 milyar dolar artarken, 115,2 milyar dolara yükseldi.

Varlıklar nisan ayına göre 4 milyar dolar azalırken, yükümlülükler 10,5 milyar dolar arttı.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu azalış gösterirken, kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da artmaya devam etti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2024 dönemine göre 4.267 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar da 4.733 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 460 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1.037 milyon dolar arttı.

Dün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptıDün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptıEkonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi rekorundan gerilediMerkez Bankası'nın rezervleri tarihi rekorundan gerilediEkonomi
Ekonomi
Dün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptı
Dün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptı
TÜRİB Genel Müdürü Kırali: Türk bankalar aralarındaki teverruk işlemlerini Londra yerine Türkiye’de yapacak
'Türk bankalar aralarındaki işlemleri Londra yerine Türkiye’de yapacak'
Osmaniye'de ayçiçeği hasadı başladı: 33 bin ton rekolte bekleniyor
Osmaniye'de ayçiçeği hasadı başladı: 33 bin ton rekolte bekleniyor
Şimşek: Cari açıkta kayda değer bir gerileme bekliyoruz
Şimşek: Cari açıkta kayda değer bir gerileme bekliyoruz
Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar lira
Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar lira
Babasından kalan tarlasına lavanta ekti, yüzde 90 verim aldı
Babasından kalan tarlasına lavanta ekti, yüzde 90 verim aldı