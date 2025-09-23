Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar

Finans dışı firma net döviz pozisyonu, temmuzda 182,6 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Temmuz 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Haziran 2025 verilerine göre varlıklar 3.796 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler ise 17 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 182.629 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Haziran 2025 dönemine göre 3.779 milyon ABD doları azalmıştır.

Temmuz 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1.519 milyon ABD doları, 984 milyon ABD doları, 767 milyon ABD doları, 381 milyon ABD ve 145 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak varlıklar 3.796 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 766 milyon ABD doları, 244 milyon ABD doları ve 26 milyon ABD doları artarken yurt dışından sağlanan krediler 1.020 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 17 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran2025 dönemine göre 528 milyon ABD doları azalırkenuzun vadeli olanlar 554 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 851 milyon ABD doları artarken uzun vadeli krediler 1.104 milyon ABD doları azalmıştır.

Temmuz 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.759 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 131.106 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6.654 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Haziran 2025 dönemine göre 2.240 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyindedir."