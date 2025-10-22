Reel sektörün net döviz açığı 184,9 milyar dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açığı ağustos ayında 184,9 milyar dolar olurken; önceki ay açık 182,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklaması şöyle:

Ağustos 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz 2025 verilerine göre varlıklar 787 milyon ABD doları, yükümlülükler 3.788 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 184.934 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Temmuz 2025 dönemine göre 3.001 milyon ABD doları artmıştır.

Ağustos 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 747 milyon ABD doları, 405 milyon ABD doları ve 58 milyon ABD doları artarken türev varlıklar ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 246 milyon ABD doları ve 176 milyon ABD doları azalmıştır. Bunlara bağlı olarak varlıklar 787 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2.024 milyon ABD doları, 1.852 milyon ABD doları ve 606 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 694 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.788 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2025 dönemine göre 24 milyon ABD doları, uzun vadeli olanlar 2.000 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 857 milyon ABD doları, uzun vadeli krediler 302 milyon ABD doları artmıştır.

Ağustos 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.803 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 132.590 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 5.213 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Temmuz 2025 dönemine göre 1.476 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyindedir.