Reel sektörün net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 378 milyon dolar, yükümlülükler 9 milyar 732 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 8 milyar 355 milyon dolar artarak 185 milyar 793 milyon dolara çıktı.

Haziran 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 869 milyon dolar, 869 milyon dolar, 187 milyon dolar ve 30 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 578 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 378 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve ithalat borçları sırasıyla 4 milyar 905 milyon dolar, 3 milyar 92 milyon dolar, 1 milyar 306 milyon dolar ve 428 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 9 milyar 732 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, haziran döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler mayıs dönemine göre 546 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 4 milyar 359 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 784 milyon dolar artış kaydederken, uzun vadeli krediler de 2 milyar 736 milyon dolar yükseldi.

Haziran döneminde kısa vadeli varlıklar 134 milyar 867 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülükler 130 milyar 376 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 2 milyar 38 milyon dolar gerileyerek 4 milyar 492 milyon dolar oldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.