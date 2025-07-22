Reel sektörün net döviz pozisyonunda açık arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi: Mayıs 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2025 verilerine göre varlıklar 1 milyar 300 milyon dolar artarken, yükümlülükler ise 3 milyar 367 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise, 176 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2025 dönemine göre 2 milyar 67 milyon dolar arttı.

Mayıs 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 937 milyon dolar, 716 milyon dolar, 669 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 1.080 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.300 milyon dolar artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 1.434 milyon dolar, 1.205 milyon dolar, 431 milyon dolar ve 296 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.367 milyon dolar artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2025 dönemine göre 488 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1.693 milyon dolar artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4.159 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2.294 milyon dolar azalmıştır.