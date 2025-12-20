Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan duyuru ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler için uygulanacak faiz oranlarında güncellemeye gidildi.
Yayımlanan tebliğe göre Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranlarını şu şekilde tespit etti:
- Reeskont İşlemleri: Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %38,75 olarak belirlendi.
- Avans İşlemleri: Avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranı ise %39,75 oldu.