Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan duyuru ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler için uygulanacak faiz oranlarında güncellemeye gidildi.

Yayımlanan tebliğe göre Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranlarını şu şekilde tespit etti: