Reeskonttaki hamle ihracatçıya ‘rasyonelleşme’ umudu verdi

İMAM GÜNEŞ

Yeni ekonomi yönetiminin ihracatı destekleme politikası neticesinde Merkez Bankası’ndan da ihracatçıları rahatlatacak reeskont kredisi düzenlemesi geldi. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. KOBİ'lerin de reeskont kredilerindeki payı artırılacak. Bir başka önemli adım ise reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulların kaldırılması yönünde oldu. Böylece üretimde ithalata bağlı olan ihracatçı firmalar da dövizini bozdurmayıp üretimine odaklanabilecek.

Konuyla ilgili EKONOMİ gazetesine görüş veren ihracatçılar, düzenlemeden memnun. İhracatçılar süreci rasyonelleşme adımı olarak görürken, ilerleyen dönemde artacak işletme finansmanı ihtiyacı için reeskont kredilerinde yeni iyileştirmelerin de gündemde tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.

“Rasyonelleşme için iyi bir adım”

Alınan kararı eskiye dönüş olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kısıtlamaların kaldırılmasını her zaman desteklediklerini vurguladı. Önceki uygulamanın ihracatçılara köstek olduğunu belirten Eskinazi, yeni düzenlemeyi ise rasyonelleşme için iyi bir adım olarak belirtti. İhracatçıların rahat nefes alması gerektiğini söyleyen Eskinazi, “Her ihracatçı aynı durumda değil. Bazılarının ithalata ihtiyacı var. Dolayısıyla dövize daha fazla ihtiyaç duyuyor. Eximbank da geçen süre zarfında önemli destekler sağladı, aksi halde batan firmalar olurdu. Yakın zamanda depremler, küresel talebin daralması, resesyon süreçleri derken bütün olumsuzluklar ihracatçının boğazına sarıldı. Beklentimiz, makul seviyede bir kur ve kredi musluklarının açılması yönünde” dedi.

“Rakamlar, ilerleyen dönemlerde artırabilir”

Merkez Bankası’nın aldığı kararı olumlu bulduklarını belirten Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, ihracatçıya yönelik finansmanın rahatlaması gerektiğini ifade etti. Ülke ekonomisinin çarklarının yurt dışı gelirlerle, ihracatla döndüğünün altını çizen Çenesiz, “Kararın fiilen uygulanmaya başladığını görüyoruz. İlerleyen dönemlerde rakamların artırılmasını istiyoruz. Türkiye’nin ihracatta 300 milyar doların üzerine çıkma hedefi doğrultusunda işletme sermayesi ihtiyacı da büyüyecek. Bunun karşılanması için de finansmanın artırılması gerekiyor” diye konuştu.

"Önemli adımlar atıldı ama bankalar hâlâ ketum"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da ihracatçılara ciddi manada zorluk getiren bu kuralların tekrar kaldırılmış olmasının işleri biraz daha kolaylaştıracağını kaydetti. Taycı, kararı şöyle değerlendirdi: "Yurt dışından gelen paramızı ihtiyaçlarımıza göre kullanamıyor olmamızdan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Zorlaştırıcı bir kuraldı. Kaldırılmış olması tekrar eski hayatımıza dönmemizi, uyum sağlamamızı rahatlatacaktır. Reeskont kredilerinin günlük kullanım limitlerini 5 kat artırmış olması da iyi bir gelişme. Bununla birlikte Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın girişimleriyle Eximbank’ın sermayesini 6 milyar 800 milyon TL artırmasıyla ihracatçılar için ilave en az 70 milyar lira tutarında finansman kaynağının da oluşması çok olumlu gelişmeler. Hem ekonomi yönetiminin hem de Cumhurbaşkanımızın üretici, ihracatçıya yönelik ciddi ehemmiyet gösterdiklerini, önem verdiklerini bu gelişmelerden anlayabiliyoruz. Bunlar üretici ihracatçılar için önemli adımlar ama yeterli değil. İhracatımızı hedeflenen seviyelere getirebilmemiz için yatırıma ihtiyaç var. Mevcut bankaların şu anda para kullandırma konusunda oldukça ketum oldukları aynı zamanda faizlerinin de yatırım yapmak için cazip olmadığı bir dönemdeyiz. Yatırım amaçlı üretici ihracatçıya işte pozitif bir ayrımcılıkla özel kredi şartları, özel kredi imkânlarının sunulmasını da talep etmekteyiz."

Hammadde temin eden firmalar zarardan kurtulacak

Son zamanlarda gerek döviz kurları gerek dünya ticaretindeki daralmadan kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, şu açıklamaları yaptı: “En önemlisi ise böyle bir dönemde finansmana ulaşmadaki zorluktu. Bu düzenlemeyle birlikte ihracatçılar biraz daha rahatlayacak, üretim kapasitelerinin artması ve yatırıma devam edebilme huşunda kolaylık sağlanacak. Özellikle reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartının getirilmesi çok önemli. Üretici firmalarımızın hammadde alımındaki zararları ortadan kaldırabilecek bir adım. Hammaddede maalesef dışa bağımlıyız. Özellikle tonajlı alım yapan firmalar dövizini bozdurup, ihtiyaç halinde tekrar döviz alırken alım satımlardan ciddi kayıplar yaşıyordu. Bu sorun da böylelikle çözülecek. KOBİ’lerin de bu desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için çalışmaların artırılması gerekiyor” dedi.