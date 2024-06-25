“Regülasyonlar, Türk kripto para ekosisteminde birleşme ve satın almaları beraberinde getirebilir”

Regülasyonların gündeme gelmesiyle Türkiye’deki kripto para piyasaları ve ekosistemi daha sağlam temeller üzerine oturdu. Regülasyon süreci hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, bu durum piyasalardaki güveni artırarak Türkiye’nin kripto para endüstrisindeki konumunu daha da sağlamlaştıracak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek yatırımlar ve iş birliklerin ülkenin ekonomik gelişimine de katkı sağlaması bekleniyor.

Devletin piyasalara dahil olması anlamına gelen regülasyonların piyasalardaki güveni artırdığını söyleyen Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, “Yeni düzenlemeler yasaklayıcılığın aksine kullanıcı ve yatırımcıyı koruyan, ekosistemin itibarını zedeleyecek faaliyetleri engelleyici nitelikte olacak. Bu durum yabancı oyuncuların ülkemize gösterdiği ilginin artmasında da önemli bir rol üstlenecek. Özellikle Türkiye’yi iyi bir pazar olarak gören, Türk kripto sektörünün gelişimine katkı sağlayan fakat Türkiye’de resmi bir ofisi de bulunmayan şirketlerin ülkemizdeki faaliyetlerini sürdürmek adına gerekli çalışmaları yapmalarını sağlayacaktır.” dedi.

“Atılacak yeni adımlarla yasal süreç daha sağlam bir yapıya kavuşacak”

Bu çalışmaların iki şekilde gerçekleştirilebileceğini kaydeden Yeygün, “İlki, yapılacak yatırımlarla doğrudan Türkiye’de bir ofis açmak ve yerel temsilci atamak şeklinde olabilir. İkincisi ise hâlihazırda Türkiye’de varlık gösteren yerel bir partnerle iş birliğine gitmek olabilir. Bu iş birliği, bir şirketi doğrudan satın almak yahut birleşme gerçekleştirmek şeklinde de yaşanabilir. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, ülkemizde gerçekleştirilecek doğrudan yatırımlar hem ülkemize hem de sektörümüze katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Özellikle yurt dışı menşeili paydaşların verdiği hizmetlerde kullanıcının veya yatırımcının kendisine doğrudan bir muhatap bulabilmesi açısından bu tür adımların büyük önem taşıdığını belirten Yeygün, “Önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlar ve güncellemelerle birlikte yasal sürecin daha sağlam bir yapıya kavuşmasını, bunun da Türkiye’nin küresel kripto para endüstrisindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.