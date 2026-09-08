Reigna Gıda, global bakliyat ağı üyeliğiyle büyüme hedefledi

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Mersin’de 5 bin metrekare alanda günlük 100 ton kapasiteli bakliyat eleme-paketleme tesisiyle faaliyet gösteren Reigna Gıda, Cilin ve Serda markalı ürünleriyle Orta Doğu ve Afrika’nın ardından Avrupa pazarında da aktif rol alıyor. Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde tarımsal üretim yapan Reigna Gıda’nın Mersin’in merkez ilçelerinden Akdeniz’deki tesiste üretim yapıyor. 4 bin metrekare kapalı, bin metrekare açık alana sahip tesise gelen kırmızı-yeşil mercimek, nohut, fasulye, pirinç ve barbunya gibi ürünler son teknoloji cihazlardan geçerek yabancı maddelerden ayrılıyor, kırılıp soyulduktan sonra perakende market grubuna yönelik 900, 1000, 2500 ve 5000 gramlık paketlere aktarılıyor. Aynı ürünler 25 kilogramlık çuvallarda HORECA ve EDT firmalarının kullanımına da sunuluyor.

Global Pulse Confederation üyeliği ile global ağın içine girdi

Küresel büyüme stratejisinde yeni bir adım atan Reigna Gıda, dünya genelinde bakliyat sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, sanayici ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Global Pulse Confederation’ın resmi üyeleri arasına katılmayı başardı. Şirket, bu üyelikle uluslararası pazarlardaki ağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Reigna Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, üyeliğin yalnızca şirket açısından değil, Türkiye'nin tarım ve gıda sektörünün uluslararası platformlardaki temsili açısından da önemli olduğunu söyledi. Küresel pazarlarda rekabetin yalnızca üretim ve ürün kalitesiyle sınırlı olmadığını belirten Erdem, sektörün geleceğini şekillendiren uluslararası organizasyonlarda yer almanın yeni iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Küresel ticaret ağına erişim hedefi

Dünya bakliyat sektörünün önemli uluslararası platformları arasında yer alan GPC, farklı ülkelerden sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor. Reigna Gıda, üyelikle birlikte küresel sektördeki gelişmeleri daha yakından takip etmeyi ve farklı pazarlardaki ticari fırsatlara erişimini artırmayı hedefliyor. Global Pulse Confederation üyelikleri sayesinde dünya bakliyat sektöründeki gelişmeleri daha yakından takip edeceklerini vurgulayan Erdem, “Uluslararası iş birliklerimizi güçlendirecek ve yeni ticaret fırsatları oluşturacağız. Aynı zamanda Türkiye’nin üretim gücünü ve Mersin’in bakliyat sektöründeki stratejik konumunu uluslararası platformlarda daha etkin şekilde temsil edeceğiz. Bu üyelik özellikle yeni ihracat fırsatlarının oluşturulması açısından değerlendirilecek” dedi.

Sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik öne çıkıyor

Küresel gıda ticaretinde sürdürülebilir üretim, gıda güvenliği ve ürünlerin izlenebilirliği giderek daha önemli hâle gelirken, Reigna Gıda olarak büyüme stratejisini bu başlıklar doğrultusunda şekillendirdiklerini vurgulayan Erdem, tüketici beklentilerindeki değişimin uluslararası ticarette yeni standartlar oluşturduğunu belirterek, şirket olarak Ar-Ge çalışmalarına, kalite standartlarına ve ihracat altyapısına yatırım yaptıklarını söyledi.

Reigna Gıda olarak ihracat altyapılarını güçlendirdiklerini vurgulayan Erdem, “Sürdürülebilir üretim, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve katma değerli ürünler artık uluslararası ticaretin temel kriterleri arasında yer alıyor. Reigna Gıda olarak bu dönüşüme uzun süredir yatırım yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı, kalite standartlarımızı ve ihracat altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Uluslararası kuruluşlarda aktif olarak yer almak, bu vizyonumuzu daha ileri seviyeye taşıyacak” diye konuştu.

Hedef yeni pazarlar

Bakliyat sektöründe uluslararası rekabetin giderek arttığı bir dönemde Reigna Gıda olarak küresel ağını genişleterek yeni pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini aktaran Erdem, GPC üyeliği sonrasında özellikle hangi pazarlara odaklanacağı, ihracat ağını hangi ülkelerde genişleteceği ve uluslararası iş birliklerini ne ölçüde artıracağı yeni dönemin önemli başlıkları arasında yer alacağını ifade etti. Erdem, Reigna Gıda'nın küresel büyüme stratejisinde mevcut ihracat pazarlarının güçlendirilmesinin yanı sıra yeni müşterilere ve yeni coğrafyalara ulaşılması hedeflendiklerini de söyledi.

Mersin’in bakliyat gücü küresel platforma taşınıyor

Mersin, Türkiye'nin bakliyat merkezi olarak hizmet üretiyor. Türkiye üretiminin yüzde 80'in üzerindeki bir bölümü Mersin merkezli firmalar tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin bakliyat ticaretindeki önemli merkezlerinden biri olan Mersin’in, liman altyapısı, lojistik avantajları ve sektördeki güçlü şirketleriyle uluslararası ticarette stratejik bir konuma sahip bulunduğunu hatırlatan Erdem, Reigna Gıda olarak Mersin’in bu avantajlarının farkında olduklarını, küresel pazarlardaki büyüme stratejisinin önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade ederek, hedeflerinin yalnızca ihracat rakamlarını artırmak olmadığını belirtti. Erdem, “Güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışımızla Türk bakliyat sektörünün küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesine katkı sunmak istiyoruz. Global Pulse Confederation üyeliğimizi bu hedef doğrultusunda önemli bir başlangıç olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.