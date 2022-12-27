Rekabet denetimini engellemenin ceza alt sınırı 105 bin 688 lira

ANKARA (EKONOMİ)-Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesinde öngörülen idari para cezalarının alt sınırını yüzde 122,93 oranında artırarak 105 bin 688 lira olarak belirledi.

Kanunun 16’ncı maddesi idari para cezalarını düzenliyor. Bu kapsamda, birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, izne tabi birleşme ve devralmaların izinsiz yapılması, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi veya öngörülen sürede verilmemesi yer alıyor.

Ayrıca yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması da yine bu kapsamda 105 bin 688 liralık idari para cezasına neden olacak eylem olarak tanımlanıyor.