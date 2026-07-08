“Rekabet gücü için maliyet ve finansman yükü hafifletilmeli”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa ihracatının lokomotif sektörlerini temsil eden ihracatçı birliklerinin başkanları, küresel pazarlardaki belirsizliklere rağmen üretim ve ihracatı sürdürdüklerini ancak artan maliyetler, finansmana erişim sorunları ve kur politikalarının rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflattığını vurguladı. Otomotivden tekstile, hazır giyimden gıda sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren birlikler, ihracatta sürdürülebilir büyüme için uzun vadeli finansman, etkin teşvik mekanizmaları ve katma değerli üretime yönelik desteklerin artırılması gerektiği görüşünde birleşti. Son yıllarda enerji, işçilik, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki yükselişin Türkiye'nin fiyat rekabetini zorlaştırdığına dikkat çekilirken, özellikle döviz kurunun maliyet artışlarının gerisinde kalmasının ihracatçının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz etkilediği ifade edildi. İhracatçılar, üretimin ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından öngörülebilir ekonomik politikaların önemine işaret ederken, tüm sektörlerde en önemli gündem maddesinin artan üretim maliyetleri olduğu belirtildi. Birlik başkanları, yüksek faiz ortamı nedeniyle işletme sermayesine erişimin zorlaştığını, özellikle ihracata dayalı üretim yapan firmaların uygun maliyetli finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. İhracatçılar, Eximbank kaynaklarının artırılması, ihracat kredilerinin daha erişilebilir hale getirilmesi ve yeşil dönüşüm ile teknoloji yatırımlarını destekleyecek uzun vadeli finansman modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim öne çıkıyor

Birliklerin ortak yol haritasında ise katma değerli üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları öne çıkıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum, karbon ayak izinin azaltılması, dijital üretim teknolojileri ve yüksek katma değerli ürünlere yönelimin önümüzdeki dönemde ihracatın temel belirleyicileri olacağı belirtiliyor. Ayrıca mevcut pazarlardaki konumu korumanın yanı sıra Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Körfez ülkeleri gibi alternatif pazarlara yönelik ticaret faaliyetlerinin artırılması da birliklerin öncelikleri arasında yer alıyor.

“Rekabet gücümüzü korumalıyız”

■ OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki lider konumunu sürdürdüğünü belirterek, rekabet gücünün korunmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi. Artan maliyetler ve küresel rekabet baskısının sektör üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade eden Yazıcı, ihracat teşviklerinin güçlendirilmesi, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri başta olmak üzere yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çıkış yolu tasarım ve markalaşma

■ UHKİB YKB Haluk Özkarakaşlı ise hazır giyim sektöründe fiyat rekabetinin giderek zorlaştığını belirterek, sektörün tasarım, inovasyon, markalaşma ve sürdürülebilir üretimle öne çıkabileceğini söyledi. Özkarakaşlı, istihdam maliyetlerinin azaltılması, uygun finansman imkanlarının artırılması ve yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesinin sektör açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Dönüşüm yatırımları desteklenmeli

■ UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, tekstil sektöründe rekabetçiliğin korunabilmesi için teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. İpeker, teknik tekstiller, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi uygulamalarının sektörün ihracat performansını artıracak temel alanlar olduğunu belirtti.

Katma değerli gıda ihracatını büyüteceğiz

■ UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu, meyve ve sebze mamulleri sektöründe enerji, ambalaj ve ham madde maliyetlerinin rekabeti zorlaştırdığını belirterek, markalı ve yüksek katma değerli ürün ihracatını artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Tarım ihracatına özel finansman modeli gerekli

■ UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner ise yaş meyve ve sebze ihracatında tarımsal girdi maliyetleri, soğuk zincir lojistiği ve finansman sorunlarının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi. Taner, Eximbank desteklerinin artırılması, tarım ihracatına özel finansman modellerinin oluşturulması ve lojistik süreçlerinin iyileştirilmesinin rekabet gücünü artıracağını söyledi.