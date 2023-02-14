Rekabet Kurulu, 4 sözlü savunma toplantısını erteledi
Rekabet Kurulu, 21 Şubat ile 17 Mart tarihleri arasında yapılacak 4 savunma toplantısını ertelendi.
Rekabet Kurulu, 21 Şubat ile 17 Mart arasında yapılmasına karar verilen 4 sözlü savunma toplantısını erteledi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamanın detayları şöyle:
Rekabet Kurulu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
İşgücü piyasalarına yönelik faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Şubat 2023 tarihinde,
Gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mart 2023 tarihinde,
LG Electronics Tic. AŞ ile SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 Mart 2023 tarihinde,
DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 Mart 2023 tarihinde,
yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantıları, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem nedeniyle, tarihleri daha sonra belirlenmek üzere ertelenmiştir.