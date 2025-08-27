  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı
Takip Et

Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerinin rakip ürün satışlarını belirsiz süreyle yasakladığı iddiaları üzerine Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı
Takip Et

Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ayca Süt’ün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerinin satış yaptığı bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak ve bayilerinin rakip ürün satışlarını belirsiz süreyle yasaklamak suretiyle Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Ayca Süt hakkında soruşturma başlatıldı."

Rekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e soruşturmaRekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e soruşturmaEkonomi
HAVELSAN’dan stratejik işbirliği anlaşması! İHA'lar Afrika pazarı için kanatlandıHAVELSAN’dan stratejik işbirliği anlaşması! İHA'lar Afrika pazarı için kanatlandıSavunma Sanayi
Ekonomi
Elektrikli araç şarj ünitelerinin çoğu kurala uygun kurulmuyor
Elektrikli araç şarj ünitelerinin çoğu kurala uygun kurulmuyor
Özbekistan Büyükelçisi Haydarov: Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Özbekistan Büyükelçisi Haydarov: Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
GYODER raporu: İstanbul'da ofis piyasası alarm veriyor
GYODER raporu: İstanbul'da ofis piyasası alarm veriyor
Kırtasiye ürünlerinde güvenli seçim rehberi
Kırtasiye ürünlerinde güvenli seçim rehberi
'Seyit Onbaşı' ve 'Naim Süleymanoğlu' petrol sondaj kuleleri sahada göreve başladı
'Seyit Onbaşı' ve 'Naim Süleymanoğlu' petrol sondaj kuleleri sahada göreve başladı
Bakanlık açıkladı: Kefalet sistemi kapsamında özel hesap açılacak
Bakanlık açıkladı: Kefalet sistemi kapsamında özel hesap açılacak