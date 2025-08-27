Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerinin rakip ürün satışlarını belirsiz süreyle yasakladığı iddiaları üzerine Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Ayca Süt hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ayca Süt’ün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerinin satış yaptığı bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak ve bayilerinin rakip ürün satışlarını belirsiz süreyle yasaklamak suretiyle Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Ayca Süt hakkında soruşturma başlatıldı."