Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul, Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi’ne ait ruhsatlar ve ilgili maden sahalarının özelleştirme yoluyla devralınmasına onay verdi.

Depot Konaklama Hizmetleri AŞ'nin paylarından belli bir yüzdesinin nihai olarak Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ-Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sermayeye iştirak suretiyle negatif tek kontrolünün dolaylı olarak İş Bankası tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Özelleştirme yoluyla devralınması işlemine izin verildi

Bülent Tekmen'in, Re-Pie Yatırım Holding AŞ ve Dolunay Sabuncuoğlu'ndan hisse devralarak Colendi Menkul Değerler AŞ üzerindeki hissedarlık oranının yükseltilmesine ve taraflar arasında imzalanacak "Pay Sahipleri Sözleşmesi" uyarınca Colendi Menkul Değerler AŞ üzerinde Hedef Holding AŞ, Bülent Tekmen, Re-Pie Yatırım Holding AŞ tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi uygun görüldü.

Renaissance Partners S.a r.l. SICAV-RAIF ile TPG Inc.'nin bağlı şirketleri tarafından kontrol edilen fonlarının SICIT Group S.p.A.'nın dolaylı olarak ortak kontrolünü devralmasıyla anılan teşebbüs üzerinde ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.