Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nestle SA'nın Andorra, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık, Avusturya, Portekiz, İspanya ve İsviçre'de bulunan dondurulmuş pizza iş koluna ilişkin olarak Nestle SA. ve PAI Partners Sarl. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Toshiba Corporation'ın tek kontrolünün Japan Industrial Partners, Inc. tarafından devralınması onaylandı.

Mimosa Networks Inc'in tek kontrolünün Reliance Industries Limited tarafından, iştiraki Radisys Corporation aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

DAIWA RESORT Co., Ltd. ve iştirakleri üzerindeki ortak kontrolün The Goldman Sachs Group, Inc. ve Platinum Spring B 2019 RSC Limited tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

Webhelp SAS'nin tek kontrolünün Osyris Sarl. aracılığıyla Concentrix Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Beam Teknoloji AŞ'nin sermayesinin belli bir kısmının Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sermaye artırımı yolu ile devralınması işlemi uygun görüldü.

Invest Unternehmensbeteiligungs AG ile Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG tarafından MELECS EWS GmbH'nin ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verildi.

Atlas Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'deki Yeniköy Enterprise BV'ye ait payların iki aşamada Desan Deniz İnşaat Sanayi AŞ tarafından devralınması neticesinde Atlas Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün elde edilmesine ilişkin işlemin izne tabi olmadığına karar verildi.

Michelin Grubu iştiraki Spika SAS ile Forvia Grubu iştiraki Faurecia Exhaust International tarafından ortak kontrol edilen Symbio SAS'ın belli orandaki hissesinin ve ortak kontrolünün, PSA Automobiles SA aracılığıyla Stellantis N.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kulczyk Investments SA'nın sahip olduğu KI One SA'nın tüm hissesinin ve bunun sonucunda dolaylı olarak KI One SA'nın Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska II SA, Autostrada Eksploatacja SA ve A2 Route sp. z o.o. şirketlerinde sahip olduğu hisseleri ile Kulczyk Investments SA'nın doğrudan Autostrada Wielkopolska SA üzerinde sahip olduğu belli bir orandaki hissesinin dolaylı olarak Meridiam SAS tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.