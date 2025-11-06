Rekabet Kurulu, Ferrero’nun fındık alım taahhüdünü 2025 için güncelledi

Ferrero’nun başvurusu üzerine Rekabet Kurulu, şirketin Türkiye fındık pazarındaki rekabetle ilgili endişeleri göz önünde bulundurarak, daha önce uygulanan taahhütlerde 2025 yılına özel bazı değişiklikler yaptı.

Ferrero’nun fındık alım taahhüdü 2025 için revize edildi

Şirketin her yıl eylül–aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma yükümlülüğü, bu dönemde yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 2025 yılına mahsus olmak üzere revize edildi.

Kurul, söz konusu alım taahhüdünün tonajını sadece 2025 yılı için geçerli olacak şekilde aşağı yönlü güncelledi. Ferrero, 2025’in Eylül–Aralık döneminde en az 30 bin ton kabuklu fındık almak zorunda olacak.