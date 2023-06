Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma açtı

ANKARA(EKONOMİ) - Rekabet Kurulu bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla ilgili Google hakkında açtığı ön araştırmayı sonuçlandırdı. Yapılan önaraştırmada bulguları ciddi ve yeterli bularak Google ekonomik bütünlüğü hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi”