  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rekabet Kurulu'ndan, Google’a 355 milyon lira para cezası
Takip Et

Rekabet Kurulu'ndan, Google’a 355 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Google’a yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 671,89 TL idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu'ndan, Google’a 355 milyon lira para cezası
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurumu'nun haber nitelikte duyurularını yayınlayan resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, teşebbüslere getirilen yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 355 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Cezanın, 2021 yılında alınan ve Google’ın arama sonuçlarında kendi arama ve konaklama fiyat karşılaştırma hizmetlerini rakip şirketlerinden daha avantajlı olarak öne çıkarması nedeniyle rekabet ihlali nedeniyle 296 milyon TL ceza verdiği, ayrıca rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni bir tasarım oluşturma kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu süreçte, Google’ın öneriler sunduğu ve uyum süreci uygulandığı belirtilen açıklamada, işletme reklamları adıyla sunulan, ihlal kararına konu olmuş faaliyetin aynısı uygulandığının tespit edildiği duyuruda belirtildi. Rekabet Kurumu duyurusunda, “ Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak; tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca Google’a günlük idari para cezası verildi” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde kurul kararına ilişkin yapılan resmi duyuruda, 26 Haziran 2025’te 25-23/562-362 sayılı kurul kararının alındığı belirtilerek, 355 milyon 143.6 bin TL cezanın yanısıra, 6 ay süre verilerek, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri ile Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden tezavantajlı duruma düşürmeme koşulu getirildi.

 

TCMB döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine çıktıTCMB döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine çıktıEkonomi

 

Ekonomi
TCMB döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı
TCMB döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı
Yabancı hisse almaya devam etti
Yabancı hisse almaya devam etti
Bir rakı grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyat listesi
Bir rakı grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyat listesi
Şimşek: Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor
"Ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor"
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Havayoluyla 6 ayda 108.8 milyon yolcu seyahat etti
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Havayoluyla 6 ayda 108.8 milyon yolcu seyahat etti
ILO Türkiye’den asgari ücret zammına dair değerlendirme: Sosyal destek şart
ILO Türkiye’den asgari ücret zammına dair değerlendirme: Sosyal destek şart