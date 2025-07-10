Rekabet Kurulu'ndan, Google’a 355 milyon lira para cezası

ANKARA (EKONOMİ)

Rekabet Kurumu'nun haber nitelikte duyurularını yayınlayan resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, teşebbüslere getirilen yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 355 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Cezanın, 2021 yılında alınan ve Google’ın arama sonuçlarında kendi arama ve konaklama fiyat karşılaştırma hizmetlerini rakip şirketlerinden daha avantajlı olarak öne çıkarması nedeniyle rekabet ihlali nedeniyle 296 milyon TL ceza verdiği, ayrıca rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni bir tasarım oluşturma kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu süreçte, Google’ın öneriler sunduğu ve uyum süreci uygulandığı belirtilen açıklamada, işletme reklamları adıyla sunulan, ihlal kararına konu olmuş faaliyetin aynısı uygulandığının tespit edildiği duyuruda belirtildi. Rekabet Kurumu duyurusunda, “ Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak; tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca Google’a günlük idari para cezası verildi” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde kurul kararına ilişkin yapılan resmi duyuruda, 26 Haziran 2025’te 25-23/562-362 sayılı kurul kararının alındığı belirtilerek, 355 milyon 143.6 bin TL cezanın yanısıra, 6 ay süre verilerek, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri ile Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden tezavantajlı duruma düşürmeme koşulu getirildi.