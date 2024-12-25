Rekabet Kurulu incelemesini tamamladı: Bonus sözleşmeleri revize edilecek

Rekabet Kurulu, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin "Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı" sözleşmeleri ile eklerine (Bonus Sözleşmeleri) yönelik incelemesini sonuçlandırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu bankanın "Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı" çerçevesinde, program işleticisi olarak program üyesi Alternatif Bank AŞ, Denizbank AŞ, ICBC Turkey Bank AŞ, ING Bank AŞ, Şekerbank Türk AŞ, Türk Ekonomi Bankası AŞ ve Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ile ayrı ayrı akdettiği "Bonus Sözleşmeleri"ne Rekabet Kurulunun muhtelif kararları ile tanınmış bireysel muafiyetin geri alınmasının gerekli olup olmadığının tespiti adına yürütülen inceleme sonuçlandı.

Bonus Sözleşmeleri'nin mevcut hali bir bütün olarak bireysel muafiyetten yararlanamayacak

Kurul, Bonus Sözleşmeleri'ndeki üye iş yerlerine birden fazla Bonus üyesi banka ya da ödeme kuruluşunun aynı anda POS sunamaması, Bonus programına üye olan bankaların başka bir ortak markalı kart programına dahil olamaması ve Bonus markalı kredi kartlarının söz konusu markalı POS'larda kullanılma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin bireysel muafiyetten yararlanabileceğine hükmetti.

Buna karşın Kurul, adı geçen sözleşmelerde yer alan bazı hükümlerin rekabeti zorunlu olandan fazla kısıtladığı gerekçesiyle, Bonus Sözleşmeleri'nin mevcut halinin bir bütün olarak bireysel muafiyetten yararlanamayacağını kararlaştırdı.

Bu kapsamda halihazırda Bonus Program ağına dahil bir üye iş yerinin, üyelik sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren bir ay boyunca Bonus Programı'na üye diğer bankalar ve ödeme kuruluşları ile teklif almak amacıyla görüşme yapamaması ve yeni bir sözleşme ilişkisi tesis edememesine ilişkin hükümlerin anılan bir aylık bekleme süresi boyunca Bonus markalı kredi kartları ile ilgili iş yerinde taksitli işlem yapılamaması sonucunu doğurduğundan, makul ve ölçülü olmadığına bu sebeple sözleşmelerden kaldırılması gerektiğine karar verildi.

Ayrıca Bonus üyesi bir banka veya ödeme kuruluşu ile program üyeliğine ilişkin halihazırda sözleşmesi bulunan üye iş yerinin, sözleşme ilişkisi kurulu iken başka bir Bonus üyesi banka veya ödeme kuruluşu ile görüşme yapamamasına ilişkin sınırlamanın kapsamının, hizmet aldığı sağlayıcıyı değiştirmek amacıyla teklif almak isteyen üye iş yerleriyle yapılacak görüşmeleri içermeyecek şekilde daraltılması hükme bağlandı.

Sözleşmeler tadil edilecek

Bonus programına dahil olan üye bankaların programdan çıkması halinde ihraç ettikleri Bonus özellikli kartların Bonus logosu içermeyecek şekilde değiştirilmesine yönelik öngörülen 6 aylık kart çevirme süresinin yetersiz olduğuna, bu sürenin en az 9 ay olarak revize edilmesi gerektiğine ve bu süre zarfında ilgili kartların taksitli işlemlere ve ödül puan kazanımına kapalı tutulacağına yönelik hükümlerin sözleşmelerden kaldırılması kararlaştırıldı.

Bonus Programı'na üye bankaların, birbirlerinin müşterilerini çekecek şekilde kampanya düzenlemesinin yasaklanmasına yönelik kısıtlamalarının kapsamının, programa üye bankaların program üyesi diğer bankaların kampanyalarını doğrudan hedef alan kampanyalar ile sınırlandırılması gerektiğine ve ödeme kuruluşlarının, hizmet sundukları üye iş yerlerinin, Bonus Programı'nın diğer kart/sadakat uygulamalarına göre daha az ödül kazandırdığı, daha pahalı olduğu şeklinde bir ifadede bulunmamasını temin etmesine yönelik sözleşme hükümlerinin kaldırılması gerektiğine hükmedildi.

Söz konusu sözleşmelerin koşulların karşılanması kaydıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında muafiyet alabileceğine karar verildi.

Bu çerçevede mevcut haliyle bireysel muafiyetten yararlanamayacağına karar verilen Bonus Sözleşmeleri'nin, gerekçeli Kurul kararının tebliğinden itibaren 9 ay içinde tadil edilerek Rekabet Kurumuna bildirilmesi veya aynı süre zarfında ilgili sözleşmelerin ve Bonus Programı kapsamındaki işbirliğinin sonlandırılması, aksi takdirde Kanun uyarınca sözleşme tarafları hakkında işlem başlatılması kararlaştırıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.