Rekabet Kurulu izin verdi: Getir'de yeni dönem başlıyor

Rekabet Kurulu, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Haziran ayında Getir, 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurmuştu. Yatırım ile birlikte şirket, stratejik bir yeniden yapılanmaya gitti.

Şirket iki ayrı gruba ayrıldı

İki ayrı gruba ayrılan şirkette ilk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanıyor. İkinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip.